В Казани выручка баров после снятия запрета на работу ночью увеличилась на 80%

В Казани заведения общепита фиксируют рост выручки в первую неделю отмены запрета на работу в ночное время. В барах увеличение доходит до 80%, сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

— Лояльные гости вернулись. У кафе и ресторанов выручка выросла от 15 до 20% за счет продления часов работы в выходные дни, — приводит ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рестораторы видят усиление интереса к проведению досуга в стенах баров, кафе и ресторанов. Однако пока заведения не вернулись к показателям, которые были до ограничений.

В республике сняли ограничения на работу заведений общепита 26 марта. Запрет вводили в октябре. Оказание услуг заведениями общепита запрещалось с 23.00 до 06.00. Наряду с этой мерой в республике также установили обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет, предоставление QR-кодов для получения услуг общепита и т.д.



Татьяна Леухина