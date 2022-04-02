Завтра в Татарстане ожидается туман и сильный ветер

Сегодня вечером и в течение завтрашнего дня в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.



По данным ведомства, ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Ветер усилится до 15—20 м/с, на дорогах может образоваться сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

По данным Гидрометцентра Татарстана, количество осадков в первые дни апреля может приблизиться к месячной норме. В этот период республика будет находиться под влиянием активных атмосферных фронтов юго-западного циклона. Неустойчивая погода с существенными осадками сохранится и в начале следующей недели.

Диана Жиленкова