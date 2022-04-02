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В Минобороны России показали кадры разминирования территорий ЛНР

09:42, 02.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны России показали кадры разминирования территорий ЛНР
Фото: mil.ru

Министерство обороны России опубликовало видео разминирования территорий Луганской народной республики (ЛНР), которое проводят специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

В процессе очистки освобожденных от националистов территорий используется в том числе робототехнический комплекс «Уран-6», сообщает RT.

Накануне в ведомстве опубликовали видео пуска ракеты «Оникс» по штабу группировки войск Украины в районе села Шахтерское. В результате ликвидировано до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
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