В Минобороны России показали кадры разминирования территорий ЛНР

Министерство обороны России опубликовало видео разминирования территорий Луганской народной республики (ЛНР), которое проводят специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

В процессе очистки освобожденных от националистов территорий используется в том числе робототехнический комплекс «Уран-6», сообщает RT.

Накануне в ведомстве опубликовали видео пуска ракеты «Оникс» по штабу группировки войск Украины в районе села Шахтерское. В результате ликвидировано до сорока человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения.



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Диана Жиленкова