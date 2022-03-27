Кудерметова обыграла обыграла американку Роджерс в третьем круге турнира WTA
Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Майами. Об этом сообщает RT.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки. Игра продолжалась 1 час 28 минут.
Кудерметова таким образом вышла в четвертый круг турнира. Ее следующей соперницей станет американская теннисистка Лорен Дэвис или чешка Петра Квитова.
Накануне теннисист Даниил Медведев обыграл двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами и вышел в его третий круг. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.
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