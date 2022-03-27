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Кудерметова обыграла обыграла американку Роджерс в третьем круге турнира WTA

19:59, 27.03.2022
Кудерметова обыграла обыграла американку Роджерс в третьем круге турнира WTA
Фото: ru.wikipedia.org

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Майами. Об этом сообщает RT.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу россиянки. Игра продолжалась 1 час 28 минут.

Кудерметова таким образом вышла в четвертый круг турнира. Ее следующей соперницей станет американская теннисистка Лорен Дэвис или чешка Петра Квитова.

Фото: pxhere.com

Накануне теннисист Даниил Медведев обыграл двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами и вышел в его третий круг. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Дарья Акимова
Спорт

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