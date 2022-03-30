Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Майами в парном разряде
Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами в парном разряде. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 11:9.
Спортсменки обыграли Алисию Росольску из Польши и представительницу Новой Зеландии Эрин Рутлиф.
В воскресенье Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации.
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