Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов Понасенкова* и Осетинскую*

Минюст России обновил реестр СМИ-иноагентов. В список включены еще восемь человек, в том числе основательница издания The Bell Елизавета Осетинская* и главный редактор Ирина Малкова*, журналистка Мария Борзунова* и публицист Евгений Понасенков*.

Также в реестре оказались Анна Голубева*, Алла Константинова*, Мурад Мурадов* и Виктор Воробьев*.

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В конце прошлого года Минюст России включил в список иноагентов участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову* и Веронику Никульшину*, писателя Виктора Шендеровича*, главного редактора интернет-издания «Холод» Таисию Бекбулатову*, политолога Марата Гельмана*, кинопредпринимателя Андрея Алексеева* и др.

*СМИ, выполняющие функции иностранного агента



Диана Жиленкова