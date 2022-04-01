Первый секретарь посольства России в Софии объявлен персоной нон грата
Персоной нон грата объявлен первый секретарь посольства России в Софии. Об этом рассказал советник-посланник Филипп Воскресенский.
Он получил соответствующую ноту. Болгарская сторона считает, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с его статусом.
Воскресенский уточнил, что каких-либо доказательств предоставлено не было. Первому секретарю российского посольства необходимо покинуть страну в течение 72 часов, передает ТАСС.
В марте в МИД Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Как рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев, им дали на выезд из страны 5 дней. Он отметил, что российские дипломаты занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью.
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