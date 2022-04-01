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Первый секретарь посольства России в Софии объявлен персоной нон грата

20:18, 01.04.2022
Первый секретарь посольства России в Софии объявлен персоной нон грата
Фото: pixabay.com

Персоной нон грата объявлен первый секретарь посольства России в Софии. Об этом рассказал советник-посланник Филипп Воскресенский.

Он получил соответствующую ноту. Болгарская сторона считает, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с его статусом.

Фото: pixabay.com

Воскресенский уточнил, что каких-либо доказательств предоставлено не было. Первому секретарю российского посольства необходимо покинуть страну в течение 72 часов, передает ТАСС.

В марте в МИД Польши объявили о высылке 45 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Как рассказал посол России в Варшаве Сергей Андреев, им дали на выезд из страны 5 дней. Он отметил, что российские дипломаты занимались нормальной дипломатической и торговой деятельностью.

Диана Жиленкова
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