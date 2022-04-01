«Салават Юлаев» продлил контракты с Кулеминым и Коледовым

Защитник Павел Коледов и нападающий Николай Кулемин продлили контракты с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Сообщается, что срок нового договора Кулемина рассчитан на один сезон, а у Коледова — на два.

Опытный Кулемин перешел в уфимский клуб прошлым летом перед стартом предсезонного турнира «Кубок чемпионов». В официальном регулярном чемпионате провел 45 матчей и набрал 27 (14+13) очков. В плей-офф он отметился 3 голами в 11 играх.

Коледов в гладком чемпионате сыграл в 38 матчах и набрал 10 (3+7) очков. В Кубке Гагарина-2022 на его счету 2 передачи в 11 матчах.