Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о приобретении криптовалюты

В России кандидатов на выборах обязали раскрывать сведения о приобретении цифровых финансовых активов и валют. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

Фото: pixabay.com

Отметим, что Банк России выступал за полный запретит оборота криптовалют и их майнинг на территории страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь заявил о невозможности такого шага, так как для этого пришлось бы запретить интернет.



Татьяна Демина