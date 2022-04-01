Путин подписал закон, обязывающий кандидатов на выборах раскрывать информацию о приобретении криптовалюты
В России кандидатов на выборах обязали раскрывать сведения о приобретении цифровых финансовых активов и валют. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В феврале правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.
Отметим, что Банк России выступал за полный запретит оборота криптовалют и их майнинг на территории страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов в свою очередь заявил о невозможности такого шага, так как для этого пришлось бы запретить интернет.
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