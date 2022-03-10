В Лениногорске следователя и оперативника будут судить за фальсификацию уголовного дела

Фото: "Реальное время" (на снимке - обвиняемый следователь Осипов)

Сегодня Следком по РТ сообщил о завершении расследования по уголовному делу двух сотрудников Лениногорского ОВД. Следователя и оперативника обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и в подстрекательстве к этому, а также фальсификации доказательств по уголовному делу.



Обвиняемые отстранены от должностей на время следствия и сейчас находятся под домашним арестом. Вину не признают.

По версии Следкома по РТ, в 2019 году в уголовном деле подозреваемого в краже мобильника незаконно появился дополнительный эпизод — мужчине предложили в обмен на доставку наркотиков, сигарет и спиртного признаться в совершении покушения на мошенничество, которое числилось нераскрытым с 2017 года, обещали, что дело будет прекращено за сроком давности.

Ранее судимый фигурант на условия согласился, в итоге вместо банковской карты неустановленного преступника в материалах уголовного дела появился номер счета именно этого подозреваемого. Однако в суде тот отказался от явки с повинной, и проверка подтвердила — доказательство сфабриковано.



В результате прокуратура в суде отказалась от части обвинений, суд вынес частное постановление в адрес органов следствия, а СК возбудил дело против коллег из МВД, и бывший обвиняемый получил в этом деле статус потерпевшего.

На первоначальной стадии обвиняемый следователь лениногорской полиции Осипов был водворен в СИЗО.