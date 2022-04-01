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В Татарстане в субботу стартует благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел»

03:30, 01.04.2022
В Татарстане в субботу стартует благотворительный марафон «Рамазан — месяц добрых дел»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 2 апреля, в первый день священного для мусульман месяца Рамазана, начинается традиционный благотворительный марафон добрых дел. Ежегодная акция проводится ДУМ РТ в поддержку тяжелобольных детей, малоимущих семей и нуждающихся.

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ будет помогать подопечным, обеспечит малоимущие семьи продовольствием, проведет социальные ифтары и организует централизованный сбор и распределение фитр-садаки, фидии и закята в пользу нуждающихся.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в рамках акции «Рамазан — месяц добрых дел» помощь оказали 21 ребенку. В этом году БФ «Закят» планирует направить средства на лечение 20 больных детей из нуждающихся семей и объявляет сбор денег, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Даты проведения Уразы установили в середине марта. Ураза-байрам в республике пройдет 2 мая.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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