Компания Microsoft продолжает работать с клиентами из России, не попавшими под санкции

Американская Microsoft Corp. продолжает сотрудничать с российскими клиентами, против которых не вводили санкции, в том числе с больницами и школами. Об этом заявил президент компании Брэд Смит в письме президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом отмечается, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС вопрос о прекращении «каких-либо текущих услуг и поддержки» в России, пишет «РИА Новости».

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством. Отечественные компании до 2025 года должны перейти на отечественный софт.



После начала спецоперации РФ на Украине многие технологические компании объявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности. Среди них — IBM, Adobe, Acronis, Intel и другие.

Как выяснило «Реальное время», татарстанские школы одними из первых в стране начнут переходить на отечественное программное обеспечение. Министерство образования и науки РТ заключило два новых госконтракта на поставку для учителей республики 1 134 ноутбуков с предустановленной российской операционной системой Аstra Linux.



Татьяна Леухина