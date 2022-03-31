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Толчинский может стать игроком «Ак Барса»

19:58, 31.03.2022
Толчинский может стать игроком «Ак Барса»
Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский может перейти из своей нынешней команды в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает Metaratings. После 30 апреля у хоккеиста заканчивается действующий контракт.

Это означает, что если Толчинский получит квалификационное предложение от «Авангарда» до 1 мая, а впоследствии поступит предложение от другой команды, то у омичей будет право его повторить.

По информации источника, на Толчинского также претендуют еще несколько клубов Восточной и Западной конференции КХЛ.

В сезоне 2021/22 хоккеист набрал 27 (5 + 22) очков в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (2 + 5) баллами в 13 играх.

фото: hawk.ru
Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан

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