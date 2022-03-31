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Мэрия Казани: стоять в очередях на запись ребенка в первый класс не нужно

19:54, 31.03.2022
Мэрия Казани: стоять в очередях на запись ребенка в первый класс не нужно
Фото: kzn.ru

В мэрии Казани заявили, что стоять в очередях для подачи заявлений в первый класс не нужно. В лицее №186 в Приволжском районе приоритет какому-либо формату подачи заявления отдаваться не будет, поэтому подать документы можно онлайн.

Сегодня возле этого учебного заведения собрались родители будущих первоклассников. Приемная комиссия стартует 1 апреля, но родители боятся остаться без места.

Прошлой весной очереди на запись в школу были в Набережных Челнах и Альметьевске. В результате в инженерном лицее Альметьевска приняли решение открыть параллель из четырех первых классов.

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