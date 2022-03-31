В работе Wildberries наблюдаются сбои

Фото: Максим Платонов (архив)

В работе интернет-магазина Wildberries наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 18:10, сервис зарегистрировал более 1,1 тысячи отчетов о сбоях. В 64% случаев наблюдаются проблемы с работой приложения, в 24% — с веб-сайтом. А 12% относятся к трудностям с отслеживанием заказа.

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По данным Downdetector, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Белоруссии.

В этом месяце в работе Wildberries уже происходили сбои. Технические неполадки стали наблюдаться утром 14 марта, к вечеру специалистам удалось устранить более 70% ошибок. Некорое время спустя компания запустила расследование инцидента, который повлек технические неполадки в работе сайтов.

Диана Жиленкова