В работе Wildberries по-прежнему наблюдаются сбои

В работе интернет-магазина Wildberries по-прежнему фиксируются сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, по состоянию на 20:02 (по мск) зарегистрировано более 3,7 тысячи сообщений о неполадках.

С трудностями в работе приложения сталкиваются 47% пользователей, 42% — отмечают неполадки в отслеживании заказа, 11% сообщений о сбоях относятся к работе веб-сайта.

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По данным сервиса Downdetector, сбои в работе интернет-магазина начали отмечаться сегодня утром. Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило в 10 утра — более 12 тысяч.

Фото: скриншот

— В настоящий момент отмечаются ошибки в работе сервисов Wildberries, ведутся работы по их устранению. Приносим извинения за доставленные неудобства, — сообщают в интернет-магазине.



«Реальное время» направило запрос о сроках восстановления работы в пресс-службу интернет-магазина.



Недавно сбои по всему миру появились в работе Spotify. Сервис разлогинил часть пользователей, зайти в профиль обратно не удавалось.

Диана Жиленкова