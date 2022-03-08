Силуанов: на выплаты семьям с детьми выделят 455 млрд рублей

Порядка 455 млрд рублей выделят из бюджета для осуществления выплат на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

— Выплата будет осуществляться с мая текущего года за период начиная с 1 апреля на основе принципов социального казначейства с учетом комплексной оценки нуждаемости, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что размер таких выплат 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, где проживают такие семьи. В среднем это примерно от шести до 12 тысяч рублей. О выплатах семьям с детьми объявил президент России Владимир Путин в ходе поздравления с Международным женским днем.



Татьяна Леухина