В Казани в выходные дни будут бесплатно прививать домашних животных от бешенства

В Казани 2 апреля пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства в поселке Чебакса. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

2 апреля прививочный пункт будет работать с 9.00 до 13.00 на улице Заводской, возле конечной остановки общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На минувших выходных ветеринарные бригады дежурили в поселках Константиновка и Салмачи. Тогда казанцы привели на вакцинацию 148 собак и кошек. 9 и 10 апреля запланированы выезды бригад ветеринарной службы в другие поселки города.

Противоэпизоотические мероприятия могут продлиться до июня, при необходимости — до июля. Ветеринарная служба может повторно выехать в поселки.

Татьяна Леухина