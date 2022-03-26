В выходные дни казанцы смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в рамках весенних противоэпизоотических мероприятий в Советском и Приволжском районах бесплатно провакцинируют домашних животных против бешенства. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 9:00 до 13:00 в субботу работники государственных ветеринарных клиник города проведут вакцинацию кошек и собак в Константиновке. Бригада ветврачей будет дежурить по адресу: ул. Интернациональная, 24а (площадка возле Дома культуры).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

27 марта с 10:00 до 14:00 две бригады ветеринаров будут работать по адресам: ул. Центральная, 18 и ул. Центральная, 139.

В феврале в Госдуме РФ состоялось заседание рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак. В состав рабочей группы вошел заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин — он рассказал об опыте столицы Татарстана по обращению с безнадзорными животными.



Татьяна Леухина