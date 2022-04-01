Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +5 градусов
В пятницу, 1 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидается мокрый снег, в южных районах — с дождем.
Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от 0 до +4 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы, снежная каша.Общество Татарстан
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