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Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +5 градусов

05:23, 01.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 1 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Ожидается мокрый снег, в южных районах — с дождем.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от 0 до +4 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, снежные заносы, снежная каша.

Общество Татарстан

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