Рубль в начале торгов на Мосбирже укрепился к доллару и евро

Фото: Анна Сейтумерова

В начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепляется к доллару и евро более чем на 1% в ожидании продолжения российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первые сделки прошли в диапазоне от 83 до 84,55 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов курс составил 83,4 рубля (-1,15 рубля к закрытию среды). Евро опустился до 92,6 рубля (-1,55 рубля).

Отмечается, что в один момент евро падал до 87,69 рубля впервые с 21 февраля. Бивалютная корзина уменьшилась к уровню закрытия на 30 марта, до 87,54 рубля. Доллар оказался на 68,51 копейки ниже уровня официального курса, а евро — на 1,1 рубля.

Фото: pixabay.com

Вчера курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля. Кроме того, 29 марта доллар снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля.



Аналитики компании «Велес Капитал» заявили, что в скором времени рубль может закрепиться в диапазоне 75—80 рублей за доллар при сохранении текущих условий. В компании «Солид Брокер» полагают, что при согласии Европы оплачивать рублями поставки газа курс укрепится еще сильнее. Однако эксперты считают, что уровень около 80—85 рублей за доллар устраивают Россию. Похожий прогноз и у «Россельхозбанка»: там считают, что рубль может укрепиться к концу года до 80—82 рублей за доллар.



Максим Кокунин