Эксперты считают, что рубль закрепится в диапазоне 75—80 рублей за доллар

В скором времени рубль может закрепиться в диапазоне 75—80 рублей за доллар при сохранении текущих условий. К такому выводу приходят аналитики компании «Велес Капитал».

В «Открытие Research» считают, что вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями увеличивается, в будущем это может обеспечить существенный рост ликвидности российского валютного рынка.

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В компании «Солид Брокер» полагают, что при согласии Европы оплачивать рублями поставки газа, курс укрепится еще сильнее. Однако эксперты считают, что уровень около 80—85 рублей за доллар устраивают Россию. Там не исключают внеплановое снижение ключевой ставки ЦБ в апреле, пишет «Интерфакс».

Похожий прогноз и у «Россельхозбанка»: там считают, что рубль может укрепиться к концу года до 80—82 рублей за доллар.

Сегодня утром курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля. Вчера, после российско-украинских переговоров, курс доллара снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля. По последним данным Мосбиржи, курс доллара достигает 84,5 рубля, евро — 94 рублей.



Татьяна Леухина