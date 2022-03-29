Курс доллара снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля

Курс доллара снизился до 83 рублей впервые с 25 февраля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 15.50 доллар достигает 83,7 рубля, курс евро снизился до 92,9 рубля.

Фото: pixabay.com

Утром курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 28 февраля, евро достиг 96 рублей. После этого доллар упал до 86 рублей, евро — до 95.



Вчера утром доллар и евро начали дешеветь в ожидании новостей о ходе российско-украинских переговоров. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 92,51—96,5 рубля за доллар. Евро подешевел до 100,1 рубля.



Сегодня в Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Татьяна Леухина