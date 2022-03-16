Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Уроженка Казани Вероника Кудерметова победила Маркету Вондроушову из Чехии в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.
В четвертьфинале соперницей Кудерметовой будет действующая победительница турнира испанка Паула Бадоса, пишет ТАСС.
Соревнования завершатся 20 марта, призовой фонд составляет более $8,3 млн.
В конце января Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.
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