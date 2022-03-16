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Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

11:57, 16.03.2022
Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: ru.wikipedia.org

Уроженка Казани Вероника Кудерметова победила Маркету Вондроушову из Чехии в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5.

В четвертьфинале соперницей Кудерметовой будет действующая победительница турнира испанка Паула Бадоса, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

Соревнования завершатся 20 марта, призовой фонд составляет более $8,3 млн.

В конце января Кудерметова и представительница Бельгии Элизе Мертенс проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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