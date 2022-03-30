Сбер расширил ипотеку для самозанятых
Любой самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на «Домклик» (16+), подтвердив свой доход справкой о состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
Это стало возможным после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Свое дело» (16+) и получающих профессиональный доход на карту Сбера.
По программе можно приобрести жилье на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение — программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.
Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: В декабре 2019 года мы запустили ипотеку для самозанятых, подключивших сервис Сбербанка «Свое дело». За прошедшие два с лишним года программа доказала свою востребованность и помогла тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос. К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту. Мы расширяем охват программы, которая теперь доступна любому самозанятому в стране, независимо от того, каким способом он зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход.
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Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.
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