В нижнекамском ТЦ «Алмаз» произошел пожар

В нижнекамском ТЦ «Алмаз», который расположен на проспекте Химиков, произошел пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, еще до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 15 человек. Очаг пожара находился в подсобном помещении на втором этаже, площадь возгорания составила 3 кв. м. Причина происшествия устанавливается.

Недавно в Казани на проспекте Ямашева в ТЦ «Бахетле» произошла ложная пожарная тревога. Выяснилось, что на кухне на плите во время приготовления пищи пригорело масло. В результате инцидента никто не пострадал.

Диана Жиленкова