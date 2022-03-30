Кварацхелия может перейти в «Наполи». Он не собирается возвращаться в «Рубин»

«Наполи» заинтересован в приобретении грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, приостановившего контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс»

По данным источника, неаполитанский клуб изучает варианты сделки до лета. При этом в Серии А действует негласный запрет на подписание футболистов из российской лиги, чтобы сохранить целостность чемпионата. Также сообщается, что Хвича не собирается возвращаться в «Рубин».

Ранее проходила информация, что в Кварацхелии «Наполи» видит замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл в 22 играх за «Рубин» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.