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В ряде домов Ново-Савиновского района Казани из-за аварии на трубопроводе отключили водоснабжение

14:13, 30.03.2022
В ряде домов Ново-Савиновского района Казани из-за аварии на трубопроводе отключили водоснабжение
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключили водоснабжение. Причиной стала авария на трубопроводе, сообщает мэрия города.

Аварию устраняют специалисты МУП «Водоканал». Воды нет в домах по следующим адресам:

  • улица Адоратского, 47;
  • улица Фатыха Амирхана, 2, 2а, 4а, 30, 32, 34;
  • проспект Ямашева, 74, 76.

В этом месяце в некоторых домах Ново-Савиновского района отключали водоснабжение из-за работ по подключению водопровода. Без воды временно остались дома на улицах Маршала Чуйкова и Гаврилова.

На прошлой неделе из-за аварии на трубопроводе водоснабжение отключили в казанском поселке Юдино. Без воды временно остались жители домов, расположенных на улицах Равнинной, Водников, Минусинской, Приволжской и Звездной.

Диана Жиленкова
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