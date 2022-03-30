В ряде домов Ново-Савиновского района Казани из-за аварии на трубопроводе отключили водоснабжение
В ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключили водоснабжение. Причиной стала авария на трубопроводе, сообщает мэрия города.
Аварию устраняют специалисты МУП «Водоканал». Воды нет в домах по следующим адресам:
- улица Адоратского, 47;
- улица Фатыха Амирхана, 2, 2а, 4а, 30, 32, 34;
- проспект Ямашева, 74, 76.
В этом месяце в некоторых домах Ново-Савиновского района отключали водоснабжение из-за работ по подключению водопровода. Без воды временно остались дома на улицах Маршала Чуйкова и Гаврилова.
На прошлой неделе из-за аварии на трубопроводе водоснабжение отключили в казанском поселке Юдино. Без воды временно остались жители домов, расположенных на улицах Равнинной, Водников, Минусинской, Приволжской и Звездной.
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