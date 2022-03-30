В ряде домов Ново-Савиновского района Казани из-за аварии на трубопроводе отключили водоснабжение

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани отключили водоснабжение. Причиной стала авария на трубопроводе, сообщает мэрия города.

Аварию устраняют специалисты МУП «Водоканал». Воды нет в домах по следующим адресам:

улица Адоратского, 47;

улица Фатыха Амирхана, 2, 2а, 4а, 30, 32, 34;

проспект Ямашева, 74, 76.

В этом месяце в некоторых домах Ново-Савиновского района отключали водоснабжение из-за работ по подключению водопровода. Без воды временно остались дома на улицах Маршала Чуйкова и Гаврилова.

На прошлой неделе из-за аварии на трубопроводе водоснабжение отключили в казанском поселке Юдино. Без воды временно остались жители домов, расположенных на улицах Равнинной, Водников, Минусинской, Приволжской и Звездной.

Диана Жиленкова