В Ново-Савиновском районе Казани ряд домов 10 марта временно останется без водоснабжения

10 марта в некоторых домах Ново-Савиновского района Казани временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Вода будет отсутствовать с 9.00 до 23.59 по адресам: ул. Гаврилова, 30, 30/4, 30/5, 30а, Маршала Чуйкова, 91, 93, 93/1, 93а, 93а/1.

Отключение связано с работами по подключению водопровода. Отмечается, что автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим заявкам от жителей домов.

2 марта в Московском районе Казани ряд домов остался без воды из-за аварии на водопроводе по ул. Серова, 14. Специалисты МУП «Водоканал» через некоторое время устранили проблему.

Дарья Акимова