В казанском поселке Юдино из-за аварии на трубопроводе ряд домов остался без холодного водоснабжения
В казанском поселке Юдино в ряде домов отключили холодное водоснабжение. Причиной стала авария на трубопроводе. На месте проводятся аварийно-ремонтные работы.
До их окончания воды не будет в домах на улицах Равнинной, Водников, Минусинской, Приволжской и Звездной. Также на улице Минусинской размещена цистерна с водой, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.
Недавно временно без водоснабжения остались несколько домов Ново-Савиновского района Казани. Причиной стали работы по подключению водопровода. Воду временно отключили в домах, расположенных по улицам Гаврилова и Маршала Чуйкова.
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