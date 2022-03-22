В казанском поселке Юдино из-за аварии на трубопроводе ряд домов остался без холодного водоснабжения

В казанском поселке Юдино в ряде домов отключили холодное водоснабжение. Причиной стала авария на трубопроводе. На месте проводятся аварийно-ремонтные работы.

До их окончания воды не будет в домах на улицах Равнинной, Водников, Минусинской, Приволжской и Звездной. Также на улице Минусинской размещена цистерна с водой, сообщили в администрации Кировского и Московского районов города.

Недавно временно без водоснабжения остались несколько домов Ново-Савиновского района Казани. Причиной стали работы по подключению водопровода. Воду временно отключили в домах, расположенных по улицам Гаврилова и Маршала Чуйкова.

Диана Жиленкова