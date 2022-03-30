Песков: Мединский сегодня даст дополнительные разъяснения по переговорному процессу России и Украины

Помощник президента России Владимир Мединский даст сегодня дополнительные разъяснения по российско-украинскому переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



По его словам, в настоящее время «Москва не может констатировать серьезные прорывы в переговорах» и «предстоит еще весьма длительная работа», сообщает ТАСС.

Песков назвал позитивным фактором то, что Киев начал конкретно формулировать на бумаге свои предложения в переговорах с Москвой.

Фото: посольство России в Белоруссии

Вчера в Стамбуле прошел первый с 7 марта очный раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский оценил их как конструктивные.

Москва получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Что касается встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, то, по словам Мединского, она возможна одновременно с парафированием договора двух государств на уровне МИД. Подробности — в материале «Реального времени».

Сегодня готовность сыграть конструктивную роль в продвижении российско-украинских переговоров выразили в Китае.

Маргарита Головатенко