Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей о метели с ухудшением видимости сегодня и завтра

Госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях сегодня и завтра. Жителей республики призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость.

29 и 30 марта на территории Татарстана прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, метели с ухудшением видимости до 1000 метров, ветер порывами до 23 м/с, на дорогах гололедица, снежная каша, возможно образование снежных заносов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

Гидрометцентр Татарстана уже предупредил об ухудшении погодных условий в среду. Днем ожидается до 0... +5˚. По прогнозу синоптиков, потепление до +10 придет в республику к концу недели. Однако метели по-прежнему будут идти.

Татьяна Леухина