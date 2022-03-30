Юань предложили использовать как резервную валюту для взаимных расчетов внутри СНГ

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов заявил, что страны СНГ могут использовать китайский юань в качестве резервной валюты для взаимных расчетов вместо доллара и евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, не предпринимающих недружественные действия в отношении них, вполне оправдан. Анфимов считает, что эпоха доллара закончилась. К 2025 году его влияние на развитие мировой экономики существенно ослабнет, и к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет.

С 2011 года юань, как и российский рубль, были добавлены в валютный портфель Сирии. Посол арабской республики в Москве Рияд Хаддад заявил, что Сирия готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах.

Дарья Акимова