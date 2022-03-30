Посол Хаддад: Сирия готова обсуждать с Россией расчеты в национальных валютах

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что арабская республика готова обсуждать с Россией взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный вопрос необходимо обсуждать в техническом ключе между специалистами обеих сторон. Он пояснил, что Сирия сотрудничает с Россией так, чтобы это служило интересам обеих сторон. Это касается и финансовой сферы.

Кроме того, посол рассказал, что Сирия первой призвала мир отказаться от доллара, так как это основной инструмент в гегемонии США над мировой экономической системой. В 2011 году рубль и китайский юань были добавлены в валютный портфель Сирии.

Фото: Илья Репин

Сегодня заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказал мнение, что в настоящее время наступает эра региональных валют. По его словам, отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой.

Дарья Акимова