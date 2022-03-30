В январе в Татарстане средняя зарплата превысила 46 тысяч рублей

В январе в Татарстане среднемесячная заработная плата составила 46 324 рубля. По данным Татарстанстата, наиболее высокое заработное предложение встречается в сфере добычи полезных ископаемых — 72 770 рублей.

На втором месте в рейтинге оказалась зарплата за деятельность в области информации — 67 346 рублей. В научной сфере татарстанцы могут получать 52,3 тысячи рублей, в области культуры и спорта — 49,4 тысячи рублей, а в секторе здравоохранения — 43,8 тысячи рублей.

Фото: tatstat.gks.ru

За административную деятельность жители республики могут получать в среднем 30,3 тысячи рублей, в сельском и лесном хозяйстве — 30,4 тысячи рублей, а в гостиничном деле — 29 тысяч рублей.

По данным сервиса «Работа.ру» на февраль, в Татарстане одна из наиболее высоких заработных плат предлагалась главному программисту 1С в Набережных Челнах, который может получать до 180 тысяч рублей. Также в республике на высокое заработное предложение могли претендовать разработчик мобильного приложения и установщик ПВХ-окон.



Диана Жиленкова