Главное о коронавирусе на 30 марта: осложнение эпидситуации не исключается, снижение заболеваемости в мире
Падение темпов вакцинации в Татарстане
- В Татарстане резко упали темпы вакцинации. 29 марта в Министерстве здравоохранения республики сообщили, что за сутки прививку от COVID-19 сделали 668 человек. За день сообщалось о 2 295 привитых. Для сравнения, 25 января 2022 года стало известно, что в Татарстане сделал прививку 8 031 человек.
На МКС завершен первый этап эксперимента по выращиванию белков коронавируса
- Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский считает, что сегодня эпидемиологическая ситуация в России позитивна, однако ограничения могут ввести заново с наступлением нового сезона ОРВИ, осенью или зимой. По его словам, глобальное снижение заболеваемости всеми видами ОРВИ и COVID-19 идет каждую весну.
- Инфекционист Евгений Тимаков также считает, что ситуация с коронавирусом скорее всего будет спокойной в России до осени. Если появится новая мутация COVID-19 или придет более активный штамм, чем «омикрон», то можно ожидать нового подъема заболеваемости, предупреждает он.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает осложнения эпидемической ситуации по коронавирусу в России. Ведомство готовится к возможным осложнениям по эпидситуации. При этом она отметила, что новых штаммов COVID-19, которые бы вызывали опасения, в настоящее время нет.
- Также Попова рассказала, что в России 98% случаев коронавируса приходится на «омикрон». Она отметила, что особенности течения заболевания при заражении этим штаммом позволили смягчить некоторые ограничительные меры и антиковидные требования.
- С 30 марта Россия сняты введенные в пандемию ограничения на переход сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Они отменяются для россиян на выезд в Казахстан и Монголию и для граждан Казахстана на въезд в России, иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в Россию. Ограничения были введены в конце марта 2020 года.
- На МКС завершен первый этап эксперимента «Магнитная фабрикация» по выращиванию белков коронавируса на 3D-биопринтере. Этим занимался космонавт Денис Матвеев, процесс снимался им на камеры GoPro. Укладка с результатами должна вернуться на Землю сегодня на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-19». По возращении ее передадут специалистам.
- На базе Сысертской центральной районной больницы в Свердловской области в рамках национального проекта «Демография» в апреле откроют первую школу здоровья для пациентов, перенесших коронавирус. В ней они смогут получить психологическую поддержку и теоретические знания в области рационального питания и психического здоровья. На занятия ждут граждан старше 65 лет, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.
- В Псковской области продлили действие мер против COVID-19 до 30 апреля. В регионе сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции и использование масок. Под запретом остается работа дискотек, ночных клубов и кальянных, также временно приостановлена работа заведений общепита в ночное время.
- Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости коронавирусом только в одном регионе страны. Однако, о каком субъекте идет речь, не уточнялось. В целом за неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 26,7%.
- Врач-пульмонолог, медицинский директор «Инвитро-Москва» Наталья Колесникова рассказала, какие анализы после COVID-19 могут быть опасны для здоровья. По ее мнению, у болевших бессимптомных нежелательно проверять Д-димер, так как это очень чувствительный тест. Он может повышаться в зависимости от разных факторов, помимо тромбозов, для выявления которых его используют. Также не рекомендуется рутинно отслеживать СРБ (С-реактивный белок) — он может в течение какого-то времени оставаться положительным.
- В Саратовской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в 1,5 раза за две недели. По словам губернатора региона Валерия Радаева, показатель коллективного иммунитета к COVID-19 в регионе превысил 80%. Кроме того, количество госпитализаций в области уменьшилось в 7,5 раз по сравнению с пиком ноября 2021 года.
- В Мурманской области темпы заболеваемости коронавирусом вернулись к показателям годичной давности. Тогда с марта по июнь фиксировалось менее 100 случаев ежедневно. По состоянию на 29 марта в Мурманской области выявлен 41 новый случай заболевания CОVID-19.
«Стелс-омикрон» стал преобладающим вариантом коронавируса в США
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 485 213 252 человека, 6 133 459 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 019 128). На второй строчке — Индия (43 023 215), на третьей — Бразилия (29 887 191), на четвертой — Франция (25 464 389), на пятой — Великобритания (21 145 773).
Больше всего смертей зафиксировано в США (978 691). За ними следуют Бразилия (659 508), Индия (521 101), Россия (360 674, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (322 845).
- Всемирная организация здравоохранения заявила о росте на 43% числа умерших от коронавируса в мире за неделю. При этом количество заражений сократилось на 14%. За минувшую неделю заразились более 10 млн человек, больше 45 тысяч умерли.
- Минздрав Казахстана получил на согласование проект соглашения с Россией о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса. Подписание ожидается в ближайшее время. По словам главного государственного санитарного врача страны Айжан Есмагамбетовой, это уже отработанный проект соглашения, остались лишь формальности.
- Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский рассказал о причинах роста роста заболеваемости COVID-19 в Китае. По его мнению, он связан с проникновением в страну штамма «омикрон» во время проведения Олимпиады и Паралимпиады. До этого Китай был закрыт от внешних контактов, но после игр, с высокой долей вероятности, «омикрон», вызывавший высокую заболеваемость в большинстве стран мира, начал формировать свои эпидемические цепочки и в Китае.
- Версия штамма коронавируса «омикрон» BA.2, или «стелс-омикрон», стала преобладающей в США. По данным Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний страны, за прошедшую неделю на эту версию штамма пришлось 54.9% всех случаев заражения. Наибольший процент заражений «стелс-омикроном» фиксируется на Восточном побережье США. Здесь на эту версию штамма приходится более 70% случаев инфицирования коронавирусом.
- В Великобритании полиция выписала 20 штрафов за вечеринки в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна за нарушение правил изоляции от коронавируса на собраниях. Полицейские расследуют 12 собраний, проведенных на Даунинг-стрит, после того, как выяснилось, что сотрудники премьер-министра Бориса Джонсона устраивали вечеринки с алкоголем, а он сам присутствовал на нескольких мероприятиях. с сегодняшнего дня будут направленны уведомления о штрафах.
- Премьер-министр Чехии Петр Фиала заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Семь дней он будет работать дома, о чем сообщил в соцсетях.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу вакцины от коронавируса испанской фармацевтической компании Hipra. Отмечается, что этот препарат разрабатывается в качестве бустера для взрослых, которые уже были привиты другой вакциной от коронавируса.
- Все мечети Туркмении, до этого закрытые для профилактики коронавируса, возобновили работу в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан. Их посещение будет возможно лишь при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым