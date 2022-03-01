Ретейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты до 5%

Ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий и сахара, а еще овощей из «борщевого набора», сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).



Конкретные позиции в каждой категории ретейлеры определят самостоятельно. В ФАС отметили, что эти товары должны быть российского производства, наиболее востребованы по объемам продаж и представлены в магазинах в достаточном количестве. Продукты с ограниченной наценкой должны выделяться особыми ценниками.

«О’Кей» и АО «Тандер» («Магнит») вводят ограничения с 1 марта, Auchan Retail («Ашан» и «Атак») — с 3 марта. Обязательство об ограничении наценок на социально значимые продукты ретейлеры приняли добровольно, отметили в антимонопольной службе.

Фото: realnoevremya.ru

Минсельхоз ранее предупредил о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара.

Маргарита Головатенко