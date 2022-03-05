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Упрощен въезд в Россию для жителей ДНР, ЛНР и Украины

23:03, 05.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Упрощен въезд в Россию для жителей ДНР, ЛНР и Украины
Фото: govvrn.ru

Президент России Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также из Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на указ.

С 5 марта иностранные граждане и лица без гражданства могут въехать с этих территорий и выехать далее в свои страны без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность. Также они могут пребывать в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы.

Также сегодня Путин подписал указ о дополнительной выплате семьям российских военных, погибших в ходе операции в Донбассе или в Сирии. Она составит 5 млн рублей.

Дарья Акимова
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