Минобороны России заявило, что Киев дал указания нацбатам готовить видео с массовыми убийствами

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Киев приказал нацбатам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан, рассказали сдавшиеся в плен украинские военные. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, «особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей», передает «РИА Новости».



Фото: скриншот видео Минобороны

Такие материалы делаются для того, чтобы создать негативный информационный фон вокруг проведения специальной военной операции ВС РФ.

Вчера Минобороны РФ сообщило, что в подвалах зданий Мариуполя были обнаружены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. С начала спецоперации из Мариуполя российские военные вывели 105 534 человека. Это было сделано без какого-либо участия украинской стороны.



Татьяна Леухина