Минобороны России заявило, что Киев дал указания нацбатам готовить видео с массовыми убийствами
Киев приказал нацбатам подготовить постановочные видео о массовых убийствах мирных граждан, рассказали сдавшиеся в плен украинские военные. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, «особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей», передает «РИА Новости».
Такие материалы делаются для того, чтобы создать негативный информационный фон вокруг проведения специальной военной операции ВС РФ.
Вчера Минобороны РФ сообщило, что в подвалах зданий Мариуполя были обнаружены тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. С начала спецоперации из Мариуполя российские военные вывели 105 534 человека. Это было сделано без какого-либо участия украинской стороны.
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