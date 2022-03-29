Чистопольская прокуратура начала проверку по факту ДТП с грузовиком «Почты России» и легковушкой

Фото: прокуратура РТ

Чистопольская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором, по предварительным данным, погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает и.о. старшего помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

По предварительным данным, водитель Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с КАМАЗом.

Фото: прокуратура РТ

Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения и состоянии дорожного полотна.

На место происшествия выезжал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Он поставил на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел.



По данным ГИБДД, КАМАЗ «Почты России» столкнулся с легковушкой. После этого обе машины воспламенились.



Татьяна Леухина