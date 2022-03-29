OBI опровергла сообщения о возобновлении работы магазинов в России

Фото: пресс-служба ОБИ

Международная торговая сеть строительных товаров OBI опровергла заявление о возобновлении работы ее магазинов в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

В OBI заявили, что все российские магазины останутся закрытыми, как компания анонсировала ранее.



Сегодня появилась информация, что магазины сети в России могут открыться на следующей неделе. Об этом сообщил начальник отдела закупок OBI Максим Суравегин.



Фото: пресс-служба ОБИ

8 марта OBI заявила, что покидает российский рынок в связи с событиями на Украине. В сообщении компании говорилось, что компания управляет 27 магазинами в России, в которых работает около 4 900 сотрудников.

Дарья Акимова