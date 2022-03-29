Все российские магазины OBI могут открыться на следующей неделе

Фото: предоставлено пресс-службой OBI

Сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI сообщила, что все ее российские магазины могут открыться на следующей неделе, пишет «РИА Новости».

8 марта OBI заявила, что покидает российский рынок в связи с событиями на Украине. В сообщении компании говорилось, что компания управляет 27 магазинами в России, в которых работает «около 4900 сотрудников».

Фото: предоставлено пресс-службой ОБИ

19 ноября 2021 года в Казани на территории «Меги» открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи OBI. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив основного комплекса «Меги» по адресу: проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоурумы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.

Максим Кокунин