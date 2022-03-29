В Татарстане грузовик «Почты России» и легковушка загорелись после столкновения — есть погибшие

Фото: прокуратура Татарстана

В Чистопольском районе Татарстана КАМАЗ «Почты России» столкнулся с легковушкой. После этого обе машины воспламенились, сообщили «Реальному времени» в ГИБДД.

Авария произошла недалеко от деревни Татарский Сарсаз. На дороге столкнулись КАМАЗ и Lada Largus. По предварительным данным, погибли пассажиры легковушки, водитель грузовика госпитализирован.

На месте работают полицейские, медики. Причины происшествия уточняются. «Реальное время» направило запрос в Минздрав Татарстана.

Фото: прокуратура Татарстана

По данному факту Чистопольская городская прокуратура организовала проверку, устанавливаются причины и условия аварии, будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и состоянию дорожного полотна. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок.

Как сообщила врио старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая, водитель Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречку, где и столкнулся с КАМАЗом.

Фото: прокуратура Татарстана

20 марта примерно в 21.20 на 45 км + 600 м автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли два человека. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.



Татьяна Леухина