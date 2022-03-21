Два человека погибли в ДТП на трассе Казань — Ульяновск

Фото: прокуратура РТ

20 марта, примерно в 21.20 на 45 км + 600 м автодороги Казань — Ульяновск в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло ДТП, в котором погибли два человека, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Водитель автомобиля Kia Rio двигался со стороны Казани в направлении Ульяновска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daf XF105 с полуприцепом Schmitz, который двигался во встречном направлении.

В результате 30-летний водитель и 59-летний пассажир автомобиля Kia Rio скончались на месте от травм до приезда скорой помощи.

На место происшествия выезжал прокурор Верхнеуслонского района Василий Егоров. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

В Казани в воскресенье, 20 марта, произошло 143 ДТП, пять из которых с пострадавшими. Так, в Казани дважды наехали на пешеходов, случилось три столкновения транспорта. В городе задержали 16 водителей в пьяном состоянии. У еще восьми водителей не было прав.

Маргарита Головатенко