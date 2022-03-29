С 5 апреля Япония введет запрет на экспорт в Россию банкнот и золота

Япония устанавливает запрет на экспорт в Россию банкнот, золотых монет и золотых слитков. Об этом сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности страны.

По данным ведомства, ограничение на экспорт вводится с 5 апреля, сообщает «РИА Новости».

Фото: Олег Тихонов (архив)

Также сегодня стало известно, что с 5 апреля Япония введет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Как пояснил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, речь идет в том числе об автомобилях премиум-класса, драгоценных камнях и ювелирных изделиях.

Диана Жиленкова