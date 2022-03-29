Челнинцы пожаловались прокурорам на тарифы ЖКХ и недоступность бесплатной медпомощи

Фото: Прокуратура РТ

С рабочими ПАО «КАМАЗ» сегодня встретился заместитель Генерального прокурора РФ Николай Шишкин. В частности, на личном приеме прозвучали жалобы на отсутствие возможности оперативно получить бесплатную медицинскую помощь в клиниках Набережных Челнов, сомнения в обоснованности начисления платы за услуги ЖКХ и вывоз отходов, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Заявители попросили заместителя Генпрокурора и прокурора РТ проверить факты начисления управляющими компаниями платы за не оказанные коммунальные услуги.

Также от работников ПАО прозвучала информация о нарушении их гражданских прав вследствие неправомерных действий службы приставов и бездействия правоохранительных и контролирующих органов.

Среди попавших на прием оказались и двое взрослых сирот, которые все еще стоят в государственной очереди на жилье.

По результатам встречи Николай Шишкин поручил отработать все поступившие обращения и принять исчерпывающие меры реагирования по восстановлению нарушенных прав граждан.