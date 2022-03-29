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Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

14:06, 29.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Пропускной пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины
Фото: pixabay.com

Пропускной пункт в поселке Теткино на российско-украинской границе в Курской области обстрелян со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, обошлось без потерь и разрушений. Ответным огнем российских военнослужащих огневая точка была подавлена. Старовойт уточнил, что огонь со стороны Украины велся из огнестрельного оружия и гранатометов.

Пограничный пункт «Теткино» в Курской области уже подвергался обстрелу со стороны Украины — 24 февраля. Пострадавших не было, а российские пограничники подавили огневую точку ответным огнем.

26 февраля в ФСБ России сообщили, что в Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с Украины. Пресс-служба ведомства сообщила, что в регионе зафиксировали стрельбу со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Максим Кокунин
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