ФСБ России: в Ростовской области упали мины, выпущенные с Украины

В Миллеровском районе Ростовской области упали три мины, выпущенные с Украины. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Пресс-служба ведомства сообщила, что в регионе зафиксировали стрельбу со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

В четверг в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Курской области пограничный пункт «Теткино» подвергся обстрелу со стороны Украины. Пострадавших в результате инцидента не было.

Татьяна Леухина