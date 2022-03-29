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«Нефтехимик» продлил контракт с Вячеславом Лещенко

12:17, 29.03.2022
«Нефтехимик» продлил контракт с Вячеславом Лещенко
Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с нападающим Вячеславом Лещенко до конца сезона-2022/2023.

Форвард перебрался в «Нефтехимик» в декабре в статусе свободного агента, и по ходу оставшейся части сезона в 14 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 11 (9+2) очков. При этом Лещенко забрасывал шайбы семь игр подряд после своего перехода в нижнекамскую команду.

«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте Восточной конференции. В плей-офф команда Олега Леонтьева уступила «Трактору» в первом раунде (0-4 в серии).

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