«Нефтехимик» продлил контракт с Вячеславом Лещенко

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» объявил о продлении контракта с нападающим Вячеславом Лещенко до конца сезона-2022/2023.



Форвард перебрался в «Нефтехимик» в декабре в статусе свободного агента, и по ходу оставшейся части сезона в 14 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 11 (9+2) очков. При этом Лещенко забрасывал шайбы семь игр подряд после своего перехода в нижнекамскую команду.



«Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте Восточной конференции. В плей-офф команда Олега Леонтьева уступила «Трактору» в первом раунде (0-4 в серии).