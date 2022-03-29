В Татарстане временно ограничат движение на участках дороги Нижняя Мактама — Актюбинский
В Альметьевском районе Татарстана временно ограничат движение на участках дороги Нижняя Мактама — Актюбинский. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Ограничение для движения транспорта будет действовать на участках км 0+000 — км 3+400 и км 12+700 — км 15+200 с 1 мая по 31 июля текущего года. На это время запланирован капитальный ремонт дороги.
Объехать данные участки водители могут по дороге Альметьевск — Азнакаево. Автовладельцев призвали заранее планировать свой маршрут.
Сегодня в Казани временно ограничили движение на нескольких участках дороги по улице Фучика. Причиной стали работы по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.
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